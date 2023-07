Après le discours de Macky Sall: La déception de Moussa Sow et de Néné Fatoumata Tall

Rédigé par leral.net le Mardi 4 Juillet 2023 à 00:35 | | 0 commentaire(s)|

La déception de Moussa Sow de Cojer et de Néné Fatoumata Tall a été grande après l’annonce de Macky Sall pour sa 3e candidature. D’après des sources, ces deux jeunes leaders politiques ont versé des larmes de crocodiles. Rien ne pouvait les consoler.



Cette situation a montré combien Macky Sall a surpris certains membres de son parti et de ses alliés politiques. Après la nouvelle, ils peinent à contrôler leurs émotions.



Avec des pleurs, ils ont exprimé une certaine forme de désaccord à la décision du Président de la République.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook