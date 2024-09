Après le drame de Mbour : Le forum civil exige la criminalisation de l’immigration clandestine

Depuis 2006, l'émigration clandestine persiste au Sénégal, touchant particulièrement les jeunes et causant de nombreuses tragédies, dont les récents naufrages de pirogues à Mbour en août et septembre 2024. Mbour, en raison de sa position stratégique, est devenu un point de départ majeur pour ces tentatives périlleuses de rejoindre l'Europe.



Malgré les initiatives étatiques comme le FNPJ, le plan REVA, et le programme « Kheuyou Ndaw Gni », les politiques de jeunesse et d'emploi ont échoué à résoudre le problème du chômage et de l'insertion des jeunes, poussant ces derniers à tenter l'émigration à tout prix, souvent au péril de leur vie.



La section du Forum Civil de Mbour déplore la lenteur des autorités dans leur réponse à cette crise et recommande des mesures urgentes. Parmi celles-ci figurent la criminalisation de l'émigration clandestine pour les promoteurs, des audits des politiques d'insertion des jeunes, et une mobilisation accrue de la marine pour combattre ce fléau. Un deuil national est également demandé en hommage aux victimes.



Omar Ndiaye