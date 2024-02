Après le face-à-face : Fatoumata Niang Bâ, présidente du parti UDESR, s’associe au discours structuré et cohérent du Président Sall

De prime abord, je m'associe entièrement avec le président de la République Macky Sall, pour son discours structuré et cohérent, avec ce point de presse élargi.



Je rappelle, que depuis 2012, toutes les actions entreprises par son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall, sont d'une logique républicaine.



Il œuvre pour le bienfait de la nation sénégalaise. N'est-il pas un homme conciliant ? il avait saisi la main tendue par Monsieur Abdoulaye Wade lorsque l'intérêt du pays était en question.



Il avait déclaré ourbi et orbi, qu'il ne va pas se représenter à l'élection présidentielle de 2024, même si c'était son droit le plus légitime.



Voilà, aujourd'hui encore, le président de la République Macky Sall ayant pris acte et conscience du droit dit par le Conseil constitutionnel, cela prouve à suffisance que le président de la République est à cheval sur les règles administratives.



Fatoumata Niang Bâ

Présidente Parti UDESR

Membre de la Grande Majorité Présidentielle BBY



