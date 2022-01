Après le match Malawi vs Sénégal/ Aliou Cissé: « Je retiens la qualification… »

Rédigé par leral.net le Mardi 18 Janvier 2022 à 21:34 | | 0 commentaire(s)|

Aliou Cissé préfère retenir la qualification de son équipe le Sénégal, pour les huitièmes de finale de la CAN 2021, malgré le nul (0-0) contre le Malawi, mardi soir, à Bafoussam.



« Je retiens la qualification. C’est vrai qu’on a eu quelques pépins au début de notre préparation. Mais, je pense qu’on voulait être premier et c’est ce qui a été fait. Je retiens la qualification.



Mais, la prochaine fois, on essayera d’élever notre niveau de jeu. Je ne m’inquiète pas malgré les occasions manquées. Le ratio de but est insuffisant et nous en sommes conscients. Mais sur les trois matchs, je ne suis pas satisfait », a laissé entendre le Coach Cissé.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook