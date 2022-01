Après le match Malawi vs Sénégal: Sadio Mané reconnaît les difficultés des "Lions" dans le jeu et demande patience Les "Lions" sont ’’conscients de la situation actuelle" de l’équipe nationale, qui peine à convaincre depuis le début de la Coupe d’Afrique des nations (CAN), a déclaré l’attaquant Sadio Mané, promettant une amélioration dans le jeu du Sénégal.

Rédigé par leral.net le Mardi 18 Janvier 2022 à 21:49 | | 0 commentaire(s)|

’’ On retiendra aujourd’hui la qualification (pour les huitièmes de finale), même si on est tous conscients de la situation actuelle de l’équipe ’’, a-t-il dit en zone mixte, mardi, peu après le match contre le Malawi.



Le Sénégal, tenu en échec par l’équipe malawite (0-0), a terminé en tête de la poule B, devant la Guinée, battue par le Zimbabwe (1-2), à l’occasion de la troisième journée.



Sadio Mané affirme que depuis 10 ans qu’il est en sélection nationale, les Lions " ont toujours cartonné " en éliminatoires ou en phase finale de CAN. ’’ Cette CAN n’est pas la même. C’est difficile pour nous tous. Il faut continuer à travailler et surtout être patients. On va continuer à s’améliorer et aller jusqu’au bout ’’, a ajouté l’attaquant de Liverpool (élite anglaise).









