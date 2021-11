Après le rejet de ses listes à Dakar et dans le reste du pays: Gueum Sa Bopp dépose une requête à la Cour suprême, ce lundi La grande coalition Gueum Sa Bopp est plus que jamais déterminée à participer aux élections locales à Dakar et dans le reste du pays. Après avoir été déboutés dans plusieurs localités, Bougane Guèye Dany et ses camarades ne comptent pas lâcher le combat. Ils ont décidé de jouer leur dernière carte à la Cour suprême, pour que leurs dossiers soient acceptés.

La conférence des leaders de la Grande coalition Gueum sa Bopp réaffirme sa détermination à tout mettre en œuvre pour la déroute de la coalition Benno Bokk Yakaar et se réserve le droit d’user de tous les moyens de droit pour rétablir ses listes à Dakar et dans le reste du pays. Elle appelle à la mobilisation des leaders et mandataires de la région de Dakar, pour accompagner le dépôt de sa requête à la Cour suprême, le lundi 15 novembre 2021.



La coalition s’est réunie ce samedi pour apprécier l’évolution des dépôts des listes de candidatures de la coalition à Dakar et dans le reste du pays, suite à la saisine de la Cour d’appel. Une rencontre au cours de laquelle, elle a déploré le verdict rendu par la Cour d’appel.



« Constatant l’adhésion massive de toutes les franges de la société à l’appel du Président Bougane Guèye Dany pour constituer une coalition large et diversifiée ; appréciant la fulgurante ascension et le parfait maillage territorial du mouvement Gueum sa Bopp en seulement trois ans d’existence ; se réjouissant de la présence des listes de la grande coalition Gueum sa Bopp partout à Dakar et dans le pays, la conférence des leaders constate pour le déplorer, l’acharnement dont est victime son président et déplore le déni de justice rendu par la Cour d’appel de Dakar après les forfaitures de l’administration territoriale », regrette-t-elle.



D’après Actusen, la conférence des leaders dénonce aussi « la volonté de Macky Sall, d’écarter une fois de plus, un de ses adversaires le mieux placé pour la conquête de la ville de Dakar et dans les autres localités du pays ». Elle fustige aussi « la posture anti républicaine, soumise et partisane de certaines autorités administratives, sous le diktat des hautes autorités politiques et par une opération planifiée et calculée, ont honteusement rejeté près de 60 listes de candidatures sur 366 présentées à travers le pays ».



