Après le sacre des équipes nationales de football : Abdoulaye Sylla Ecotra plaide l’impact d’un secteur privé fort pour le sport

Les récents succès de nos différentes sélections nationales, depuis l’historique sacre de Yaoundé avec la bande de Sadio Mané jusqu’à ceux de nos U17, des Lions locaux du CHAN, des U20, sans oublier ceux du Beach Soccer, nous ont valu de poignants momentsd’unité nationale.



Cette convergence nationale, par-delà nos divergences normales et enrichissantes, illustre à suffisance notre capacité à nous unir autour de l’essentiel, comme pour donner encore plus de force à notre devise nationale :«Un Peuple–Un But-Une Foi».



Il est évident que nous devons ces différents sacres, en très grande partie à l’unité de la nation, autour d’un objectif de conquête de trophées continentaux qui jusque-là, nous échappaient. Et il me plaît de souligner que ce qui est vrai pour le sport, doit également l’être dans tous les autres secteurs de la vie nationale, pour que dans chacun d’eux, les efforts consentis soient couronnés par un succès éclatant.



C’est fidèle à cette vision et pour aller vers cet objectif que j’ai mis sur pied le Club 50% de Préférence nationale (C50%PN), afin d’unir tous les segments du secteur privé pour un accès juste, équitable et sans restriction aucune à la commande publique. Les entreprises sénégalaises doivent être au cœur de l’objectif de bâtir notre nation. C’est incontestablement avec et par un secteur privé national fort, que nous relèverons le défi de l’émergence du Sénégal.



Ces succès des Lions du football, toutes catégories confondues, sont, outre le talent de nos jeunes, le résultat d’un investissement colossal de l’État en matière d’infrastructures, d’encouragement à la détection des pépites, de paiement régulier des primes de motivation, d’encadrement et de création d’un environnement propice au football.



Cependant, il est important de souligner que l’État seul ne peut tout faire. Il a besoin de puissants relais qui viendront à ses côtés, apporter une contribution au financement de cette politique sportive, afin de la maintenir à des niveaux capables d’engendrer bien d’autres succès.



Un secteur privé fort pourrait à coup sûr, être un partenaire idéal pour accompagner cette ambition. Les entreprises nationales bien insérées dans le dynamisme du « contenu local », devraient effectivement être en mesure à leur tour, de contribuer davantage au rayonnement de notre sport national. Il va sans dire que si elles accèdent de manière significative à la commande publique, elles trouveront non seulement les moyens d’une bonne assise pour se fortifier, mais aussi les moyens d’une présence plus significative dans le processus du financement du sport de notre pays.



En effet, un secteur privé fort pourra consentir encore plus d’efforts et augmenter substantiellement son soutien au football local, notamment auprès des écoles de formation des petites catégories, du championnat local et des clubs de nos différentes ligues, qui font face à de nombreuses difficultés liées au manque de moyens.



Après toutes ces belles victoires, notre rôle en tant qu’acteurs économiques, est d’accompagner cette nouvelle dynamique victorieuse, dont les retombées économiques et l’impact sur l’image de marque du Sénégal sont colossaux. Nul ne saurait désormais ignorer que le football, plus qu’un jeu, est devenu le lieu de puissants enjeux économiques et géopolitiques. Plus qu’un simple sport, le football est devenu un véritable enjeu de société.











Abdoulaye SYLLA

Président ECOTRA

Président du Club 50% de Préférence Nationale