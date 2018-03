Après le verdict du procès de Khalifa Sall, Bamba Fall crache le feu: « C’est une honte pour la République »

Le maire de la commune de Médina est dans tous ses états après le verdict du procès de l’édile de la ville de Dakar Khalifa Sall, le condamnant à 5 ans de prison fermes et une amende de 5 millions. Selon Bamba Fall, « c’est une honte pour la République du Sénégal ».



Dans le même sillage, le maire de la Medina souligne que « la justice est instrumentalisée et ce qui prouve cela, c’est que les fonctionnaires de l’Etat ont été relâchés. Ce qui est flagrant quand on parle d’association de malfaiteur. Ils n’ont visé que Khalifa Sall pour l’écarter de élection présidentielle de 2019 ».



De l’avis de Bamba Fall, très en colère, « ce verdict n’est pas un surprise parce que le magistrat Dème avait averti, il y a quelques jours, pour dire qu’il démissionne parce que la justice est au service de l’Exécutif et l’Exécutif c’est le parti au pouvoir ».



Le poulain de Khalifa Sall n’a pas manqué de traiter Macky Sall et ses collaborateurs de tous les noms d’oiseaux. « Tout ce qui les intéressent, c’est passer au premier tour, éliminer des candidats potentiels, et fragiliser les autres en parlant de parrainage », déplore-t-il, avant d’ajouter qu’ « aujourd’hui le combat continue. Nous allons interjeter appel et nous allons nous battre parce que les Sénégalais ont déjà tout compris ».















Cheikh Makhfou Diop Leral.net