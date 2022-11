Après le vol de 14 moutons Laadoum d’un « Mbacké-Mbacké » : Birame Bâ sera édifié sur son sort jeudi prochain Birame Ba sera édifié sur son sort jeudi prochain, devant la barre du tribunal des flagrants délits de Diourbel. Père de six enfants, ce délinquant multirécidiviste a été arrêté à Kaël, après le vol de 14 moutons Laadoum à Gossas, chez le chef religieux Serigne Khadim Mbacké.

Une arrestation faite, suite au vol perpétré, il y a environ deux mois, à Gossas (région de Fatick), chez le marabout « Mbacké-Mbacké », Serigne Khadim Mbacké. Ce jour, le guide religieux a eu la surprise de sa vie, lorsque son sommeil a été perturbé par un vacarme, provenant de son enclos. À son réveil, Serigne Khadim Mbacké constate le vol de ses quatorze moutons parmi lesquels, des brebis de race Laadum.



Meurtri, il décide d’aller porter plainte contre X. À partir de ce moment, la gendarmerie active sa machine pour retrouver le butin. Après quelques semaines d’intenses recherches, les hommes en bleu ont eu des renseignements qui les ont menés vers Touba.



D’après "L’As", une fois dans la cité religieuse, les pandores apprennent que les moutons ont été redirigés vers Kaël, commune distante de six kilomètres de Touba. Sur place, les gendarmes foncent directement chez le sieur Birame Bâ, où ils retrouvent les quatorze moutons enfermés dans un enclos de fortune, derrière la maison des Bâ.



Surpris par la visite matinale des forces de l’ordre, Birame Bâ et son fils tentent de semer les gendarmes en prenant la fuite. Mais, contrairement à son jeune rejeton qui est parvenu à se fondre dans la nature, Birame Bâ est vite rattrapé et menotté. Placé en garde-à-vue, il a tout nié, affirmant avoir acheté les moutons au « Louma ».



