Après les Législatives 2024 : Lamine Bara Gaye, Directeur sortant du Sneips félicite la coalition Takku Wallu Sénégal de Kaèl

Suite aux élections législatives de ce 17 novembre la coalition Takku Wallu Sénégal a remporté largement la commune de Kael dans le département de Mbacké.



Pour rendre hommage à cette équipe dirigée par des jeunes avec à sa tête Abdoulaye Niane qui a battu le maire transhumant et ses adjoints, le responsable politique Apr par ailleurs, adjoint au maire à Mbacké Lamine Bara Gaye a fait le déplacement à Kael pour les féliciter et leur transmettre le message d'encouragement de toute la coalition TWS et de son président Macky Sall.



Lamine Bara Gaye s'engage à continuer ses déplacements à la rencontre de tous les responsables Apr dans la commune de Mbacké et dans les autres communes rurales maintenir la mobilisation des responsables qui sont restés fidèle à Macky Sall et à l’Apr.