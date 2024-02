Après les députés du PUR, Amy Ndiaye Gniby fait arrêter un tailleur

Amy Ndiaye Gniby fait encore parler d’elle. Selon les informations de "Libération", reprises par "Senenews", Khana Sow, se disant tailleur domicilié à Mbacké, a été cueilli par la Brigade de Recherches de Touba, puis transféré à la Brigade de Recherches de Dakar.



Son arrestation fait suite à une plainte de la députée Amy Ndiaye Gniby.



Cette dernière avait reçu par WhatsApp, des messages audio dans lesquels le mis en cause insultait copieusement le Président Macky Sall et le Général de corps d’armée Moussa Fall, chef de la Gendarmerie nationale.



Pour rappel, le 1er décembre 2022, Amy Ndiaye Gniby était frappée, en pleine séance parlementaire retransmise en direct à la télévision. Recherchés et finalement interpellés, les deux députés du PUR Massata Samb et Mamadou Niang ont été arrêtés et condamnés à une peine de six mois de prison ferme.