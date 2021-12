Après les deux défaites de Boy Niang 2: Balla Gaye 2 "plus chaud" à le rencontrer, Gaston menace... Une grosse tempête en vue entre le clan de Balla Gaye 2 et celui de Gaston Mbengue, si l'on se fie aux déclarations des principaux acteurs.

En effet, Balla Gaye 2 ne serait plus "chaud" à affronter Boy Niang 2 qui vient de concéder deux défaites de suite. Son mentor Aziz Ndiaye est formel là dessus: " Boy Niang devra faire ses preuves avant de faire face à Balla. Il a deux défaites d'affilée, il ne peut pas affronter directement Balla", a-t-il fait savoir.



Le Lion de Guédiawaye, très à l'écoute de renchérir: "Je ferai tout ce que Aziz me dira de faire", sans plus. Pour le camp de Boy Niang, c'est l'opération rachat coûte que coûte avec son entraîneur, Cheikh Ndiaye.



"On est prêt à affronter Balla Gaye 2. Boy Niang nous a caché sa blessure", rassure-t-il.



BG2, 4 avances



Gaston Mbengue n'en démord pas pour autant de manière voilée, menace: "Balla Gaye sait qu'il a pris 4 avances et il va lutter contre Boy Niang", fulmine-t-il.

