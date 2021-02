Après les échauffourées de la matinée: Un calme précaire règne à Cité Keur Gorgui

Rédigé par leral.net le Lundi 8 Février 2021 à 17:38

Un calme précaire régnait cet après-midi à la cité Keur Gorgui à Dakar, théâtre ce lundi matin d’échauffourées ayant opposé la Police à des partisans de l’opposant Ousmane Sonko cité dans une affaire de viol, ont rapporté plusieurs médias.



Plusieurs blessés et d’importants dégâts matériels ont été déplorés après une tentative des forces de l’ordre de disperser les militants massés en nombre aux premières heures de la matinée devant le domicile de Sonko.



La veille, le candidat arrivé troisième à la l’élection présidentielle de 2019, avait refusé de déférer à une convocation de la gendarmerie dans le cadre d’une affaire l’opposant à une plaignante qui l’accuse de viols répétitifs et menaces de mort. Il s’agit d’une jeune femme travaillant dans un salon de massage à Dakar.



Évoquant une manipulation visant à l’écarter du jeu politique, le président du parti Pastef avait, dans la foulée, appelé à une mobilisation et à une résistance de ses partisans.

