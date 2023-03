Après les élections de représentativité syndicale/ Samba Sy: «Le dialogue se fera avec tout le monde» Le Syndicat des inspectrices et inspecteurs de l’éducation du Sénégal (Siens), le Syndicat des enseignants libres du Sénégal (Sels), l’Union démocratique des enseignantes et enseignants du Sénégal (Uden), le Syndicat autonome des enseignants du moyen-secondaire du Sénégal (Saemss), le Cusems, le Cusems/A sont les interlocuteurs du gouvernement dans le cadre des négociations. Les enseignants les ont choisis pour parler à leur nom.

Le gouvernement connaît désormais les 7 syndicats avec qui il va négocier dans le secteur de l’éducation. Les élections de représentativité étant terminées hier, les enseignants ont porté leur choix sur le Syndicat des inspectrices et inspecteurs de l’éducation du Sénégal (Siens) avec 92, 21% des voix en ce qui concerne les corps de contrôle. Pour l’élémentaire et le préscolaire, le Syndicat des enseignants libres du Sénégal (Sels) et l’Union démocratique des enseignantes et enseignants du Sénégal (Uden) sont les plus représentatifs avec respectivement 26,30 et 15,78 des votes.



Pour le moyen-secondaire, avec 34, 58%, le Syndicat autonome des enseignants du moyen-secondaire du Sénégal (Saemss) est suivi par le Cadre unitaire syndical des enseignants du moyen-secondaire (Cusem) avec 25,65%. Le Cusems/A ferme la marche avec 18,51%.



D’après Le quotidien, ces résultats ont été publiés hier par la Commission électorale nationale en présence du ministre du Travail, du dialogue social et des relations avec les institutions. Samba Sy a annoncé à la table des négociations, en plus des 6 syndicats pré cités, le Syndicat national des enseignants en langue arabe du Sénégal (Snelas). «Si l’objectif est simplement de savoir qui pèse quoi dans le spectre syndical segment enseignement, il ne faudrait pas que nous perdions l’objectif, à titre principal, ce qui était et qui demeure important, l’école.



Notre motivation fondamentale les uns et les autres, que nous soyons Administration, syndicats, Société civile, c’est de nous mettre au service de l’école, et bien entendu nous mettre au service de notre pays», a déclaré Samba Sy, tout en rassurant que seules les négociations vont se faire avec les 7 syndicats les plus représentatifs, mais «le dialogue se fera avec tout le monde. Je voudrais me réjouir que nous ayons pu conduire jusqu’à terme, un important processus de mesures de la représentativité syndicale dans le champ de l’éducation et de la formation. Nous avons pensé notre action, défini une trajectoire, entrepris des opérations et nous venons de boucler conformément aux projections qui étaient dénotées».



Il faut rappeler que les élections de représentativité syndicale pour l’enseignement et la formation ont connu une innovation cette année. En effet, le vote s’est fait par internet. Le vote a duré 7 jours et le dépouillement a eu lieu hier à 10 heures précises. Ils étaient 744 inscrits et 629 votants pour le corps de contrôle.



Pour l’élémentaire et le préscolaire, 68 200 enseignants étaient inscrits, 36 729 ont voté. Et pour le moyen-secondaire, ils étaient 41 234 inscrits pour 22 388 votants. Pour les 3 collèges électoraux, le taux de participation est de 84, 54% pour les corps de contrôle, 53, 85% pour l’élémentaire et le préscolaire, et 54, 29% pour le moyen-secondaire.



