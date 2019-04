Après les filles "lesbiennes", Jamra alerte sur les dosettes alcoolisées

Suite au drame révélant la mort de quatre adolescents aux HLM à cause de l’usage de dosette alcoolisée dénommée «Jakarta», les Bureaux Exécutifs de Jamra & «Mbañ Gacce» sont sortis de leurs gonds pour déplorer une telle situation.



L’organisation islamique estime pourtant avoir alerté depuis le mois de juin 2011, sur les dangers de cette démocratisation à outrance de l’accès aux boissons alcoolisées, aujourd’hui accessibles pour la modique somme de 100 FCfa.



Jamra indique que les jeunes des quartiers Niary-Tally, Castor et HLM sont exposés aux débits de boissons alcoolisées qui poussent dans ces zones comme des champignons. Les membres de l’Ong estiment que le mal est plus profond dans des localités comme Grand-Yoff, quitrône toujours au sommet du podium, avec pas moins de 400 bars. A en croire Imam Massamba Diop et Cie, ces nouvelles dosettes de boissons au contenu douteux, sont connues sous les labels de «Salañ-Salañ» et «Namp-bi».



Jamra& Mbañ Gacce disent avoir mené par le passé des investigations qui ont révélé que ces dosettes alcoolisées étaient acquises au Sénégal, précisément à Rufisque. L’organisation souligne que des efforts entrepris par les populations de Rufisque avaient abouti à la fermeture de la distillerie qui miraculeusement, a refait son apparition trois mois plus tard.



Selon Mame Mactar Guèye et ses camarades, les vendeurs-détaillants, pour mieux appâter leurs victimes, n’hésitent pas, profitant du sens critique fragile de leurs jeunes victimes, à vanter intelligemment les «mérites» de ces dosettes alcoolisées, en soutenant sans vergogne, sous le regard candide des écoliers, que «mbir mi dafay lééral xél» (ça vous éclaircit les idées). «En ciblant cette tranche d’âge précise pour leur marketing, les promoteurs véreux de ce maudit breuvage visent un objectif sans équivoque : conditionner dès le bas âge de futurs ivrognes et fidéliser par anticipation une clientèle qui viendra peupler les débits infects de «l’eau de feu» avec risques de cirrhose du foie, d’alcoolisme, entre autres malheurs », lit-on, dans la note de Jamra & Mbañ Gacce.











