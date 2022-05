Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Après les incidents avec la presse : Aminata Touré présente ses plates excuses à Dakar Buzz et au SYNPICS Rédigé par leral.net le Mercredi 25 Mai 2022 à 23:22 | | 0 commentaire(s)| Aminata Touré, coordonnatrice des parrainages et tête de liste de Benno Bokk Yaakaar, a présenté les plus plates excuses de sa coalition au Secrétaire Général du SYNPICS et particulièrement à Dakar Buzz, suite aux incidents survenus hier, lors de sa conférence de presse. Elle réaffirme son attachement ferme à la liberté d’expression et surtout, au droit inaliénable des femmes journalistes à exercer leur métier en toute sérénité.

« Au nom de notre coalition Benno Bokk Yaakaar, je voudrais présenter mes excuses à Mme Ndeye Ngoné Diop qui s’est fait bousculée par certains de nos militants, suite à une question qu’elle nous a posée lors de la conférence de presse que j’ai animée hier, à notre siège national.



Je voudrais aussi, réaffirmer notre ferme attachement à la liberté d’expression et surtout, au droit inaliénable des femmes journalistes à exercer leur métier en toute sérénité », a demandé Aminata Touré.



D’ailleurs, Mimi a rencontré Ndèye Ngoné Diop dans son bureau et le patron de Dakar Buzz a échangé sur ce sujet avec l’ancien premier Ministre. Et, les plates excuses d’Aminata Touré ont été acceptées. Tout rentre désormais, dans l’ordre.



N’empêche, Mimi prie à toute la corporation de journalistes à accepter cette demande formulée.













Accueil Envoyer à un ami Partager