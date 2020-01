Après les invectives entre Diop Decroix et Lamine Diallo : le FNR se réunit cet après-midi Après les invectives entre Mamadou Diop Decroix et Mamadou Lamine Diallo, Les leaders du Front de résistance nationale (FRN) vont tenir leur première réunion, cet après-midi, depuis le lancement du Dialogue national, selon Les Echos. Le leader de la coalition Mankoo Tawaxu Senegaal, Khalifa Sall est aussi annoncé auprès du Front de résistance national (Frn) pour le remercier du soutien lors de son séjour carcéral. Plusieurs sujets seront débattus, selon la même source.

