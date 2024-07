Après les premières pluies de l’hivernage 2024 : Les 22 mesures de Diomaye-Sonko se noient déjà dans les eaux ! De Dakar à Kaolack, les sénégalais pataugent déjà alors que l’hivernage 2024 s’installe à peine. Pourtant, prenant le taureau par les cornes, le régime Diomaye-sonko avait retenu 22 mesures lors du conseil interministériel tenu le jeudi 16 mai à Diamnadio pour prévenir et lutter durablement contre le fléau des inondations durant l’hivernage. Le président Diomaye promet que le gouvernement sera aux côtés de la population et agira « avec diligence »

Rédigé par leral.net le Mardi 9 Juillet 2024 à 08:17 | | 0 commentaire(s)|

Les 22 mesures décidées lors du Conseil interministériel du 16 mai n’ont pas réussi à juguler le spectre des inondations qui s’est déjà installé dans notre pays. Alors que le Sénégal vient juste de recevoir les premières pluies de l’hivernage 2024, plusieurs localités du pays pataugent déjà. Les travaux du Conseil interministériel sur la préparation et la gestion des inondations avaient ressorti sept (7) axes principaux déclinés en une série de 22 mesures phares pour une meilleure préparation de l’hivernage 2024.



Au titre des actions préventives, le gouvernement devait procéder au recensement exhaustif, au plus tard le 15 juin 2024, du matériel antérieurement acquis ; finaliser, en relation avec le ministre chargé du Numérique, la cartographie des zones inondables avant la fin du mois de juin 2024. Les dispositions utiles devaient être prises notamment au niveau de l’ONAS, de la DGPI, de l’ADM et de l’Ageroute, pour la finalisation des travaux en cours au niveau des zones critiques identifiées dans les départements de Dakar, Pikine, Fatick, Mbacké et Sédhiou.



Le ministre de l’Intérieur devait se charger de mettre à jour le recensement exhaustif et la catégorisation des moyens publics et privés mobilisables sur l’ensemble du territoire national en cas de fortes inondations susceptibles d’entraîner le déclenchement du Plan ORSEC. En outre, le Premier ministre avait recommandé au ministre chargé de l’Assainissement, en synergie avec le ministre de l’Intérieur et de la sécurité publique, les ministres chargés des Forces Armées, des Collectivités territoriales et des Transports de veiller à la mise en place d’un dispositif de pompage performant en pré-positionnant des motopompes de grande capacité sur les points endémiques déjà identifiés.



Le ministre de l’Intérieur devait également assurer le ramassage du matériel déployé au plus tard à la fin du mois de novembre 2024. Les ministres chargés de l’Assainissement et des Transports terrestres, d’une part, des Collectivités territoriales, de l’autre, devaient se charger de veiller à la finalisation, au courant du mois de juin 2024, des opérations pré-hivernage, notamment le curage de canaux, le faucardage de bassins et réceptacles, l’entretien de lacs et marigots, l’entretien et la maintenance du matériel et des équipements de pompage.



Le Premier ministre Ousmane Sonko avait également instruit le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, en synergie avec les ministres chargés de l’Intérieur, des Finances, des Collectivités territoriales, des Transports terrestres mis aussi de l’Education nationale de prendre en charge tous les points critiques d’inondation identifiés dans les plans d’actions. Hélas, tout ce dispositif du Conseil interministériel a été balayé par les premières pluies de l’hivernage de ce dimanche ! Diomaye Faye : « le gouvernement sera aux côtés des populations »



A peine a-t-il touché le sol sénégalais de retour du sommet de la Cedeao à Abuja, le président de la République Bassirou Diomaye Faye a adressé un message de soutien et de réconfort aux populations touchées par les fortes pluies de dimanche. Il a exprimé sa gratitude et sa foi en des jours meilleurs tout en promettant l’assistance gouvernementale. « Je voudrais d’abord rendre grâce à Dieu à double titre : de nous avoir permis d’être encore témoins d’un hivernage et d’avoir surtout fait descendre l’eau de la pluie partout au Sénégal », a déclaré d’emblée le Président Faye.



« Prions que cette eau soit une eau bénie et que l’hivernage soit signe d’une bonne récolte au bénéfice du peuple sénégalais », a-t-il ajouté. Le chef de l’Etat a profité de l’occasion pour féliciter les populations pour leur mobilisation massive lors de la deuxième journée nationale de nettoiement. Il a souligné l’importance de cet engagement citoyen, notamment dans le nettoyage et le curage des canaux pour prévenir les inondations, surtout avec les prévisions de fortes pluies cette année. « Dès que les pluies commencent, les problèmes des inondations commencent aussi.



En trois mois, on ne peut pas réaliser des infrastructures qui peuvent, en si peu de temps, empêcher les inondations de survenir dans le pays », a-t-il précisé. Cependant, le président de la République a rassuré les citoyens en affirmant que « le gouvernement sera au côté des populations. Il sera diligent. » Il a également mentionné ses échanges avec le Premier ministre Ousmane Sonko et le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye avant même de descendre de l’avion. « Ils m’ont fait savoir qu’ils suivent la situation pas à pas et identifient les points critiques pour y amener les secours et être au côté des populations jusqu’à la fin de l’hivernage », a-t-il conclu.



Temoin



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook