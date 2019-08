Après les voitures, les membres du CESE réclament aussi des tablettes

Après avoir réclamé des véhicules de fonction, les membres du Conseil économique, social et environnemental (Cese) viennent de formuler une nouvelle requête à l’endroit de leur présidente Aminata Touré.



Selon "Les Échos", hier, lors de la clôture de la session extraordinaire de l’année 2019, ils ont demandé qu’on leur offre des tablettes. Ce qui leur permettra de recevoir à temps les termes de référence et de pouvoir les analyser correctement.

