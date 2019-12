Après leur audition : Guy Marius Sagna et compagnies rejoignent Babacar Diop à Rebeuss

Les autres mis en cause dans l’affaire de la marche interdite, finissant devant les grilles du Palais de la République ont finalement été envoyés à Rebeuss. La deuxième vague a suivie.



Et tous à l’exception de Souleymane Djim, bénéficiant d’une liberté provisoire, vont rejoindre à Rebeuss, le leader des FDS, Dr Babacar Diop.



Après leur audition, le juge d’instruction a décidé de les envoyer croupir en prison. Ainsi, Souleymane Diockou, Mamadou Diallo, Fallou Galass Seck, Malick Diao Biaye, Ousmane Sarr et Guy Marius Sagna arrêtés vont faire la prison pour avoir manifesté vendredi dernier, contre la hausse de l’électricité.



