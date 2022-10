Après leur sacre à l’Afrobasket de 2015 au Cameroun: Les Lionnes peinent à trouver les clés des appartements F4

Depuis 7 ans, les Lionnes du Basket et leur staff courent toujours derrière leurs récompenses, après avoir remporté l’Afrobasket de 2015 à Yaoundé.



Au lendemain du sacre de Sénégal, le Président de la République offrait à l’ensemble de la délégation à savoir le staff technique, les joueuses, les administratifs, des appartements de type F4 à Diamniadio situés derrière l’hôpital des enfants.



A en croire le journal, en 2015 Déjà, accompagné du chef de projet d’alors, on avait fait visiter à chaque bénéficiaire son appartement dont les clés ont même été brandies. Et, la seule chose qui restait à finir, c’est les travaux d’assainissement. Mais depuis lors, les championnes courent derrière leurs appartements.