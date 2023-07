Après quelques perturbations dues aux conditions météorologiques: Reprise du trafic sur l’axe Sénoba-Ziguinchor-Mpack

Aussitôt après pris de connaissance de la situation, le ministère en charge des Infrastructures à travers l’AGEROUTE en collaboration avec l’entreprise chargée des travaux a mobilisé une forte équipe et du matériel pour procéder aux travaux de raccordement de la chaussée à l’ouvrage, ce qui a permis un rétablissement du trafic au bout de quelques heures. Un dispositif a été également mis en place pour permettre un écoulement normal des eaux dans cette zone très pluvieuse.



Pour rappel, les travaux en cours sur cette section rentrent dans le cadre du Projet de réhabilitation de la route Sénoba-Ziguinchor-Mpack et de désenclavement des régions du Sud financé par l’Etat du Sénégal avec le concours de ses partenaires financiers dont la Banque africaine de Développement, la Banque Européenne d’Investissement et l’Union Européenne.



Lesdits travaux sont en cours et exécutés à plus de 70% avec une vingtaine de km de grave bitume réalisés et ouverts au trafic. La date d’achèvement des travaux étant prévue pour janvier 2024.



De plus, un dispositif de veille a été mis en place dans chaque section de travaux pour une intervention rapide en cas de nécessité et assurer une continuité du trafic durant toute la période hivernale.