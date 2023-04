Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Après sa bagarre avec Leroy Sané: Sadio Mané privé d’une semaine de salaire estimée à plus de 329 millions de FCfa Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Avril 2023 à 23:32 | | 0 commentaire(s)| La sanction financière serait tombée. Mais, elle est lourde. Le club bavarois aurait décidé de couper plus d’une semaine de salaire à Sadio Mané, en raison de sa bagarre avec Leroy Sané, mardi soir.

Comme relayé par le compte Twitter de BKO Foot qui cite BILD, Sadio Mané écope d’une amende d’environ un demi-million d’euros, soit 500 000 d’euros (329 517 038 Fcfa). C’est à peu près ce qu’il touche en 10 jours. L’attaquant sénégalais est rémunéré à hauteur de 398 266 euros par semaine (262 458 987 FCfa).



Le Bayern Munich a annoncé aujourd’hui la suspension jusqu’à nouvel ordre de Sadio Mané. Il ne fera pas partie de l’équipe qui affrontera Hoffenheim samedi pour la 28ème journée de la Bundesliga.



Selon le journal Bild, le joueur sera ainsi contraint de payer cette amende importante en guise de sanction. Cette décision intervient à la suite d’un incident impliquant Mané et Leroy Sané lors d’un entraînement. Il s’agit du dernier problème en date pour Mané.





Accueil Envoyer à un ami Partager