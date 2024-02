Après sa décision courageuse: Maimouna Cissoko Khouma, DG d’ANPECTP, félicite le chef de l'Etat, Macky Sall

« Je tiens à exprimer mes plus vives félicitations au chef de l'Etat, Macky Sall, pour la décision courageuse qu'il vient de prendre. Cette initiative de mettre en place un nouveau décret pour abroger l'ancien qui convoquait le corps électoral et l'appel au dialogue pour revoir le processus est une preuve éloquente de son engagement pour la préservation de la paix et de la stabilité du Sénégal.



En tant que garant de la constitution, le Président a pris une décision qui favorisera un processus électoral fiable, équitable et transparent, renforçant ainsi les fondements de notre démocratie. Son leadership éclairé et son esprit Républicain sont des piliers sur lesquels notre nation peut s'appuyer dans ces moments critiques.



Son engagement envers les principes démocratiques et sa détermination à œuvrer pour le bien-être de tous les sénégalais sont exemplaires.



Je réitère au Président de la République mon soutien indéfectible dans ses efforts et son engagement envers notre cher pays. »



Mme Maimouna Cissoko KHOUMA,

Directrice Générale de l’ANPECTP,

Coordinatrice nationale du MNER,

Responsable Politique aux Parcelles Assainies