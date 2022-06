Après sa libération de prison : Ahmed Aidara tacle Macky Sall et ses hommes Le maire de la ville de Guédiawaye, Ahmed Aidara, dit ses vérités aux tenants du pouvoir. Il dit préférer être emprisonné dans ses droits que de vivre les mains liées. Il indique que Seydina Fall Bougazelly est libre de tout mouvement et vaque à ses occupations de même que les hautes autorités de ce pays qui ne cessent de détourner l’argent du contribuable.

Ahmed Aidara n’a pas manqué d’adresser des remerciements à «une frange » de la police et de l’administration pénitentiaire pour leur courtoisie. Le maire de la ville de Dakar précise qu’il n’a jamais demandé pardon malgré son incarcération. « Aujourd’hui, nous sommes prêts à faire face à ce régime. L’intimidation ne passera pas. Le Sénégal n’est pas une monarchie ».



Ainsi, le maire de Guédiawaye rappelle ce qu’il a dit au juge et répète la même chose à Macky Sall. "La mairie de Guediawaye n’est pas à céder. Nous avons mené sept ans de combat pour l’obtenir".



« Cette arrestation, avec celle de mes collaborateurs, est juste une intimidation. Mais, cela ne passera pas. Et ceci est juste un lancement », prévient-il.







