Après sa sortie de prison: Ronaldinho s’exprime pour la première fois

Lundi 27 Avril 2020

Accusé d’être entré frauduleusement au Paraguay, Ronaldinho a été incarcéré en prison pendant près d’un mois, en compagnie de son frère. Libérée il y a quelques semaines, l’ancienne star du football s’est exprimée lors d’un entretien avec le média paraguayen, ABC Color.



« Nous étions complètement surpris lorsqu’on a appris que les documents n’étaient pas légaux. Dès lors, notre intention a été de collaborer avec la justice pour éclaircir tout ça, comme nous l’avons fait depuis le début. Nous avons tout expliqué à la justice et nous avons fourni tout ce qu’elle nous a demandé », a-t-il d’abord expliqué. Ronaldinho a également fait savoir qu’il s’était rendu au Paraguay pour le lancement d’un casino en ligne et d’un livre.



Il a ensuite expliqué sa réaction lorsqu’il a appris son emprisonnement. « Ce fut un coup dur, je n’avais jamais imaginé que j’allais traverser une situation comme celle-là. Toute ma vie, j’ai cherché à atteindre le plus haut niveau et apporter de la joie aux gens avec le foot. Notre vol de départ était prévu le samedi 7 mars, à 3h du matin, pour rentrer pour l’anniversaire de mon fils. Je ne sais pas ce qui s’est passé ensuite (la justice avait d’abord affirmé qu’il pouvait rentrer dans son pays, NDLR) ».



« Tous les gens que j’ai eu l’opportunité de rencontrer en prison m’ont reçu avec gentillesse. Jouer au football, signer des autographes, faire des photos, ça fait partie de ma vie, il n’y a aucune raison que je cesse de le faire, surtout avec des gens qui vivaient un moment difficile comme moi », a-t-il ensuite expliqué sur l’accueil de véritable star qui lui avait été réservé en prison.



« La première chose que je ferai quand tout ceci sera terminé c’est d’embrasser ma mère qui vit des jours difficiles depuis le début de la pandémie de coronavirus à la maison, ensuite faire face à l’impact de cette situation et continuer avec foi et courage », a conclu le Brésilien.

