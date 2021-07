Après sa visite des CTE: Macky Sall satisfait des moyens déployés Face à la situation chaotique qui prévaut dans les structures sanitaires à cause de cette troisième vague consacrée au variant Delta, le président de la république Macky Sall a effectué, une visite surprise dans quelques Centres de traitement des épidémies (Cte) logés à Dakar.

Le chef de l’Etat s’est rendu à l’hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye, à l’hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff, à l’hôpital de Fann et à l’hôpital Principal.



Macky Sall s’est dit satisfait des moyens déployés par le ministère de la Santé pour endiguer cette maladie. «J’ai visité dans la première étape, le hangar des pèlerins. Partout, le ministère de la Santé et de l’Action sociale a déployé des moyens importants pour renforcer les capacités en lits, en réanimation mais également et surtout la fourniture en oxygène.



Puisque c’est un intra extrêmement important dans cette phase, les aider à pouvoir contenir la maladie. Et pour cela, notre part dans ce combat, c’est de respecter les gestes barrières qui sont demandés, c’est-à-dire le port obligatoire du masque sachant que nous sommes en pleine pandémie, le lavage des mains mais surtout la vaccination», insiste le président.



Il a annoncé également un important lot de vaccin qui selon lui sera disponible au mois d’août. «Nous avons aujourd’hui un stock autour de 500 000 doses de vaccin. Et au mois d’août, nous attendons plusieurs centaines de milliers voire au moins 1 à 2 millions de vaccin. J’invite la population à aller se faire vacciner et à réduire les déplacements non nécessaires pour permettre aux systèmes de santé de ne pas être débordés», recommande-t-il.



