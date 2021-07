Après ses attaques à Me Malick Sall: Dame Mbodj recadré

« Un certain Dame Mbodji a fini de jeter son venin sur le Ministre de la Justice, Garde des sceaux, Me Malick Sall dans une émission d'une télé de la place. Il doit savoir que la bave du crapaud n'atteindra jamais la blanche Colombe », a recadré Sidy Mactar Coly, président de l’Association des Casmancais de Thiès.



Ainsi, il a considéré que Dame Mbodj a perdu sa crédibilité auprès d’honnêtes citoyens du pays. Et depuis, il n'a plus que l'insulte et la calomnie pour exister.



Sidy Mactar Coly reste d’avis que le ministre de la justice maître Malick Sall ne boxe pas dans la même catégorie que ce syndicaliste qui aurait mieux fait d'aller voir ses pairs « corrompus » et « indignes ».



Sous ce registre, considérant que des ces gens comme Mbodji sont des poisons pour la population , Sidy Coly estime qu’il temps que l'on arrête de prendre n'importe qui comme chroniqueur à la Télé.



