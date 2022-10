Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Après ses audios fuités: Cheikh Bara Ndiaye livre sa version Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Octobre 2022 à 21:09 | | 0 commentaire(s)| Cheikh Bara Ndiaye, « borom def guiss » a donné des détails sur ses positions de défense d’Ousmane Sonko dans l’affaire Adji Sarr. Le chroniqueur s’expliquant sur ses audios dits « fuités », indique la constance de sa pensée sur l’affaire Adji Sarr et Ousmane Sonko. D’après lui, ces audios charcutés et montés, datent depuis le début de l’éclatement de l’affaire présumée de viol.

Cheikh Bara Ndiaye, « borom Def Guiss » , chroniqueur à Walfadjri n’a pas cherché à se débiner sur la question autour de ses audios. Il rappelle avoir tenu le même discours sur le plateau de l’émission Taku Show de Walfadjiri. Mais, suivant le dénouement de l’enquête, il s’est rendu compte qu’il s’agit d’une orchestration politique pour nuire le leader du Pastef. Puisque, le certificat médical établi par le médecin a attesté que 48 heures avant, Adji Sarr n’avait pas fait de rapport sexuel.



Encore, relève-t-il, l’un des enquêteurs, en l’occurrence Capitaine Touré est sorti pour servir une version de l’enquête préliminaire. Et, les versions de la propriétaire du Salon de massage et de son mari ont plus conforté ses convictions que la vérité est du côté d’Ousmane Sonko.



Suffisant pour Cheikh Bara Ndiaye, motivé par la vérité de changer de posture. Depuis lors, il peine à croire les déclarations d’Adji Sarr qui explique dans un de ses audios, détenu par son marabout MC Niass que c’est Mamour Diallo qui l’aurait demandé d’accuser Ousmane Sonko de viol.



Ensuite Cheikh Bara Ndiaye a évoqué les multiples tentatives de le faire taire de différents moyens. Régulièrement, dit-il, il refuse des millions de FCfa pour changer de posture et même, son marabout et son oncle ont été autant de fois, approchés pour le contraindre à se départir de cette défense du leader de Pastef. Refusant toujours, il révèle que les gars d’Apr et de Benno Bokk Yaakaar n’ont même pas épargné son nouveau-né avec des calomnies.



Malgré tout, le chroniqueur qui dresse un portrait médiocre du Président Sall persiste avec des révélations sur la volonté du Chef de l’Etat de briguer un 3e mandat. D’après Cheikh Bara Ndiaye, en plus de 13 escadrons établis entre Mbao et Ouakam, Macky Sall a installé plusieurs autres escadrons dans d’autres localités du pays. Cette démultiplication des cantonnements de la gendarmerie, prévient-il, ne vise qu’à réprimer ultérieurement, les populations pour atteindre ses objectifs. « Et si les Sénégal n’opposent pas une résistance à cette volonté, Macky Sall fera le forcing pour garder le pouvoir », insiste-t-il.





