Après son doublé, Diao Baldé Keïta réagit : « Je veux faire de mon mieux pour ce maillot »

L'attaquant international sénégalais de l'Inter, Keita Baldé, a parlé à Sky Sport après le 3-0 infligé à Frosinone. Il a brillé par son talent en inscrivant un doublé et signé une passe décisive pour Lautaro.



« La victoire d’aujourd’hui était nécessaire après la défaite à Bergame, je suis heureux pour tout » a déclaré l’international sénégalais à la fin de la rencontre. « Le but me manquait, mais pour tout dire, j’étais très confiant »



« Ailier, je pense que c’est mon rôle naturel. Je me sens bien dans le groupe, mais je suis disponible pour le coach. L’important est de toujours avoir le bon état d’esprit et de croire en ses propres moyens. Je n’ai jamais abandonné et je me sens bien, et j’espère qu’il y aura beaucoup de soirées comme ça. »



Sur le match de Ligue de Champions contre Tottenham à Londres?

« Nous allons y aller sans faire de calculs. Nous sommes l’Inter, nous devons donc essayer de gagner tous les matches, nous ne devrons avoir peur de personne. Nous irons à Wembley la tête haute pour essayer de gagner ».



Lancement de la saison avec ce match ?



« Je suis maintenant concentré sur l’Inter. Je vais tout donner pour ce club et pour ce maillot ».

Avec de tels propos à l’issue de cette performance du Lion, le coach Spalletti lui accordera certainement plus d’attention.

