Après son échec en politique, Moïse Katumbi est nommé à la FIFA L’ancien gouverneur du Katanga et patron du Tout Puissant Mazembe Moïse Katumbi a été nommé vice-président du World Football Club Association (WFCA), une instance de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA). Le Wfca est présidé par le président du club espagnol Réal Madrid Florentino Perez.

Il a pour premier objectif de veiller à ce que la Coupe du monde des clubs de la FIFA soit un événement où les admirateurs du ballon rond à travers le monde regardent le meilleur football joué par les meilleures équipes en compétition.



«Très heureux d’être membre fondateur et Vice-Président de la « World Football Club Association» de la Fifa, s’est réjouit Katumbi sur sa page Twitter.



Florentino Perez a pour sa part exprimé sa satisfaction par rapport à la création de la WFCA.



« Je suis ravi que des clubs du monde entier soient présents aujourd’hui et aient décidé de créer cette association. Cette nouvelle association offrira une contre-partie crédible et sérieuse à la FIFA pour discuter de tous les aspects liés aux clubs, à commencer par le Mondial des Clubs en 2021. », a déclaré monsieur Perez affirmant que l’association servira de partenaire « crédible et sérieux » à la FIFA, dans le but de pouvoir mettre sur la table des discussions tous les sujets liés aux clubs. Et cela débutera par la Coupe du monde des clubs de la FIFA qui aura lieu dans 3 ans.



Ce tournoi doit être une compétition qui favorise le développement du football dans les clubs à travers le monde. C’est ce que tous les clubs présents aujourd’hui souhaitent réaliser avec la FIFA. Nous sommes désireux de maintenir une excellente coopération avec la FIFA pour faire progresser le football des clubs », a déclaré le nouveau président Florentino Pérez.



