Après son élargissement, Imam Alioune Ndao se « libère » au Terrou-bi

Imam Alioune Ndao n’est pas rentré chez lui comme prévu après son élargissement. « L’Observateur » note qu’il séjourne depuis sa sortie de prison avant-hier jeudi dans un hôtel cinq étoiles de la place. Le journal précise que son avocat, Moussa Sarr lui a payé un séjour royal, le temps qu’il fasse des examens médicaux. Imam Ndao doit faire un bilan de santé général samedi (aujourd’hui), pour voir s’il ne souffre d’aucune maladie.



Pour rappel, il a révélé lors de son procès avoir subi des tortures dans sa cellule de prison. Le religieux a, notamment confié à la Cour que sa chambre était quotidiennement chauffée, envahie par une odeur nauséabonde et nuisible lorsqu’il prenait son repas, et des rayons téléguidés lui chauffaient tout le corps. L’administration pénitentiaire a démenti catégoriquement ses allégations. Les organisations de défense des droits de l'homme ont exigé l’ouverture d’une enquête pour faire la lumière sur cette affaire.



Poursuivi pour des faits de terrorisme et de blanchiment d’argent, Imam Ndao a été acquitté de toutes ces infractions. Il a été reconnu coupable de détention sans autorisation d'arme à feu et a écopé d’une condamnation d’un mois assorti du sursis après près de trois ans passés en détention provisoire. Le Parquet avait requis contre lui 30 ans de prison.



Imam Alioune Ndao va rejoindre Kaolack, sa ville natale, lundi prochain. Ses proches annoncent qu’il y fera une importante déclaration.