Après son extradition en Inde : L'hôtel-restaurant de Ravi Pujari à Dakar fermé

Trois jours après son extradition en Inde, l'hôtel-restaurant de Ravi Pujari sis à Yoff a été fermé par les autorités. Selon Les Échos, l'hôtel était très fréquenté.



Le réceptif avait même reçu, lors d'une rencontre, Christophe Le loup, directeur de Fly Emirates Sénégal, et l'ambassadeur de l'Inde au Sénégal.



Pour rappel, Pujari a été discrètement extradé vers l'Inde, menotté et sous bonne escorte.



Le vol spécial qui l'a transporté a quitté Diass, dimanche soir, avant d'atterrir à l'aéroport de Bangalore où il est arrivé le lundi 24 février dernier.

