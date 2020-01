Après son mariage, l’attaquant sénégalais Babacar Guèye quitte Paderborn pour Karlsruhe

Après son mariage avec Racky Aidara, l’attaquant sénégalais Babacar Gueye quitte Paderborn pour Karlsruhe, en Bundesliga 2.



Peu utilisé par Paderborn cette saison en Bundesliga (3 apparitions), Babacar Guèye va partir se relancer à l’échelon inférieur. L’attaquant sénégalais de 25 ans, passé par Troyes (2014-2016), s’est engagé au Karlsruher SC. L’ancien de Dakar Sacré Cœur, passé par Hanovre, Zulte Waregem et Saint-Trond, y a signé un contrat d’un an et demi