Après son sacre au récital du Coran de Dubaï: La championne mondiale Sokhna Ndaté Cissé récompensée par Cheikh Oumar Anne Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Octobre 2022 à 21:42 | | 0 commentaire(s)| La championne mondiale du récital du Coran de Dubaï a eu droit, ce jeudi, à Diamniadio, à tous les honneurs. Sokhna Ndaté Cissé, reçue par le ministre de l'Education nationale, a été véritablement récompensée. Cheikh Oumar Anne a offert à la championne, 3.000.000 FCfa et un ordinateur portable. Le maire de la commune de Ndioum a, aussi, donné une somme de 1.000.000 FCfa et un ordinateur à son maître. Sans compter un lot du saint Coran, 5 tonnes de riz, 300 litres d'huile et 200 kg de sucre qui ont été remis à son école.

La cérémonie de “Sargal” de la lauréate de l’édition 2022, s’est déroulée à Diamniadio, en présence de sa maman, de son maître coranique, des membres de la Fédération des écoles coraniques, entre autres. La rencontre a été ouverte par la championne, qui a encore une fois séduit l’assistance par la récitation de quelques versets du Coran. Un air lyrique et sensible, qui a fait couler beaucoup de larmes dans la salle.



Très touché par la prestation de Sokhna Ndaté Cissé, le Ministre de l’Éducation nationale, Cheikh Oumar Anne a remercié les acteurs des Daara et l’ensemble des services du ministère de l’Éducation qui soutiennent l’enseignement arabo-islamique.



Lors de cette cérémonie, le successeur de Mamadou Talla à la tête du ministère, a promis de transmettre au président de la République, la doléance de l’encadrement, visant à le voir recevoir la championne, pour la présentation du trophée au peuple sénégalais.







