Après son titre de joueur du mois, Sadio Mané rafle un nouveau trophée avec Liverpool Après son titre de meilleur joueur du mois de mars de la Premier League, Sadio Mane vient de s’offrir une nouvelle récompense suite à ses belles prestations dans le mois précédent. L’enfant de Bambaly a remporté le prix du but du mois à Liverpool avec sa superbe finition contre le Bayern Munich, informe wiwisport.





Rédigé par leral.net le Dimanche 14 Avril 2019 à 17:54 | | 0 commentaire(s)|

L’international sénégalais, qui a également remporté le titre de Joueur du mois, en Premier League, décernés par les supporters des Reds, a raflé un nouveau trophée avec Liverpool. Dans un sondage pour le plus joli but Reds du mois de mars, la belle réalisation de Mané en Ligue des Champions contre le Bayern Munich sort largement devant.



Le n° 10 des Reds, avec sa rotation de légende battant le plus grand gardien au monde avant de terminer la balle au fond des filets, avait signé un doublé après sa tête plongeante qui avait une nouvelle fois trompé la défense bavaroise.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos