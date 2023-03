Après trois ans de cavale pour vol en réunion: A. Tall alpagué avec 38 cornets de chanvre indien

Dans le courant de l’année 2020, précisément à la veille de la Tabaski, A. Tall et deux de ses amis, armés de couteau, avaient agressé la dame M. Mbaye au terrain Diankalar de Grand Dakar. Aspergée de gaz asphyxiant, la victime a été dépossédée de ses biens dont un sac contenant un iPhone 11, des bijoux en or et des numéraires d’un montant de 30 000 Fcfa, détaille L'As.



Aussitôt après le départ de ses assaillants, la dame est allée porter plainte et l’enquête a permis l’arrestation deux trois mis en cause. Pendant ce temps, A. Tall a réussi à prendre la poudre d’escampette. Après trois ans de cavale, le fugitif a été arrêté par la police suite à une course-poursuite alors qu’il était avec le nommé A. Gaye. Le jour des faits, A. Tall s'était opposé à l'arrestation son ami A. Gaye dans sa chambre sise à Grand Dakar. Particulièrement audacieux, il s’était mis à lancer des pierres aux limiers. Malgré tout, lui et son acolyte ont été neutralisés par la police. Lorsqu’ils ont effectué une perquisition dans la chambre de A. Tall, les policiers ont découvert 38 cornets de chanvre indien. Devant les enquêteurs, A. Tall a confirmé avoir participé à l'agression de M Mbaye qui l'avait identifié, avant d’avouer la paternité de l’herbe qui tue. D’après le procès-verbal, il a été atteint par balle suite à son interpellation.



Placé sous mandat de dépôt le 23 février 2023, A. Tall a comparu hier devant le tribunal des flagrants délits. C’est avec des béquilles que le prévenu a rejoint la barre. Poursuivi pour vol en réunion commis la nuit, offre ou cession de chanvre indien et rébellion, le mis en cause a contesté les faits qui lui sont reprochés. Pour sa défense, il soutient que les limiers l’ont juste interrogé sur sa filiation, raison pour laquelle il a refusé de signer le procès-verbal. «Je ne suis ni un voleur, ni un trafiquant de drogue. Je n’ai rien fait de ce qu’on me reproche», s’est-il dédouané. Pour le parquetier, le prévenu avait reconnu qu'il était en cavale depuis presque trois ans à l’enquête préliminaire. «Il passait à Grand-Dakar tard dans la nuit avant de retourner à Keur Massar le matin», a indiqué le ministère public qui a requis deux ans ferme contre le mis en cause. Assurant la défense du prévenu, Me Abdy Nar Ndiaye estime que les mentions du procès-verbal ne sont pas fondées. «C'est l'agent enquêteur qui parle tout au long du procès-verbal. En plus, mon client a refusé de signer le procès-verbal. Pis, le parquet n'a pas produit le procès-verbal du 22 juillet 2020 jusqu'à présent », a souligné Me Ndiaye avant de plaider la relaxe. Le jugement sera rendu le 29 mars prochain