Après trois ans sans salaire: Bamba Kassé garde espoir que justice sera faite tôt ou tard

In extenso son post



« Bonjour chers amis, Beaucoup d’entre vous ont été surpris et indignés par le traitement qui m’est réservé depuis 27 mois avec une rétention volontaire de salaire de la part de mon employeur…je vous remercie de cet élan de dénonciation et vous rassure : Dieu m’assiste !



Vous avoir à mes côtés me réconforte ! On ne va pas flancher Inchallah. La mission (défendre la profession) prime sur l’accessoire (les tentatives d’affaiblissement).



Mes pensées aux deux femmes licenciées par le même gars. Si Cheikh Ndiaye a gagné son procès (rétention volontaire de salaire) l’espoir est permis que notre justice dira le droit…tôt ou tard ! », a mentionné Bamba Kassé.