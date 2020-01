Après un débraye, hier : le G7 observe une grève totale et une marche ce jeudi Le G7 continue de dérouler son plan d’actions. Après un débrayage largement suivi, hier, sur l’étendue du territoire, le syndicat le plus représentatif des enseignants, va observer une grève totale ce jeudi, qui sera suivie d’une marche dans l’après-midi, qui partira de la place de la Nation, pour se terminer au Rond point de la RTS. Le G7 exige, entre autres, une révision du système de rémunération des agents du public.

