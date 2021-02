Après un délai de 15 jours, la Grande Royale expulsée

Le professeur Amsatou Sow Sidibé, cela faisait longtemps qu’on ne la voyait plus.



Certains pensaient même qu’elle n’était plus au Sénégal mais avec ce rappel des autorités de l’enseignement supérieur, maintenant tout le monde est fixé.



Sur injonction des autorités universitaires, elle vient, en effet, de quitter le logement de fonction qu’elle occupe à l’université depuis des décennies parce qu’elle a atteint l’âge de la retraite et que des professeurs plus jeunes ont besoin de s’installer.



Il fallait s’y attendre “nak”.



D’une part, parce que même après la retraite il existe encore des enseignants et même d’autres corps de métier qui occupent toujours leurs logements de fonction.



Mais il y a aussi que quand on fait partie de l’opposition, même timoré, on ne doit pas s’attendre à un cadeau d’un gouvernement qui ne fait jamais dans la philanthropie.



Soit on est A.P.R ou sympathisants pour bénéficier d’un peu de tolérance, soit on n’est pas d’accord avec le régime et… “Lou waye nekh def”.



Cela étant dit, est-ce que le professeur a quand même eu le temps de se procurer une maison depuis?



Que cela soit à Dakar ou dans la région naturelle du fleuve où elle habite ?



La question est d’importance parce qu’il est sûr qu’elle ne pourra pas compter sur les HLM pour jouir de sa retraite, ni sur une maison “clando”… à cause de la Dscos.



On n’y verra plus clair ces jours à venir.



CEBE

