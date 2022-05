Après une étude portant sur le marché numérique de la musique en Afrique de l’Ouest: El H. Mansour Jacques Sagna, Expert culture digitale, convié à la 42e session de l’OMPI

L’intervention d’El H. Mansour Jacques Sagna devant les 193 États membres et Experts du domaine, sera axée autour du thème: « Le droit d’auteur dans l’environnement numérique dans la zone UEMOA ».



Au cours toujours de cette rencontre internationale, l’expert présentera, le vendredi 13 mai 2022, une Étude réalisée pour le compte de l'OMPI, portant sur le marché numérique de la musique en Afrique de l’Ouest.



« Je profite également de cette opportunité pour féliciter et souhaiter plein succès à notre compatriote, aîné et ami, Abdoul Aziz Dieng, une grande fierté Africaine, dans sa mission comme Président, nouvellement élu, du Comité permanent du droit d'auteur et des droits connexes », conclut-il.