Apres une grève de 72 heures : And Gueusseum annonce un sit-in pour le 7 avril prochain

Après l’échec de leur rencontre avec le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, les syndicats du secteur de la santé regroupés au sein du mouvement «And Gueusseum», ont appuyé sur l’accélérateur pour mettre la pression sur le gouvernement.



Après une grève de 72 heures, ils ont annoncé un sit-in national le 7 avril prochain. « Soixante-douze heures de grève les mercredi 30, jeudi 31 et vendredi 1er avril 2022, précédées par une rétention des informations sanitaires et sociales, concomitamment avec un boycott des activités de supervision et formation de même que le boycott des réunions de coordination du 26 mars au 16 avril 2022, telles sont les activités phares du 3e plan d’actions de l’Alliance des Syndicats Autonomes de la Santé (Asas) Sutsas-Sudtm-Sat Santé D-Cnts Santé-Sat Cl And Gueusseum, décliné ce samedi 26 mars 2022, à l’issue de l’évaluation nationale du 2e plan faite au siège de l’Unsas », renseigne un communiqué parcouru par «L’AS».



Selon les syndicalistes, même si Abdoulaye Diouf Sarr adhère à la signature par le gouvernement du protocole d’accords sanctionnant les négociations Gouvernement-And Gueusseum, aucune date n’a été fixée pour le matérialiser. Pis, s’offusquent-ils, le ministre des Finances, « pris peut-être par d’autres activités plus importantes et plus sérieuses que la privation de l’offre de soins aux populations quarante-huit heures durant », traîne les pieds concernant les négociations sur le système de rémunération.



« Dès lors, aucune autre alternative que la poursuite de la lutte ne s’offre à And Gueusseum, à qui s’impose une radicalisation du combat par le 4e plan d’actions ci-dessous, allant du 26 mars au 16 avril 2022. C’est le lieu pour And Gueusseum de féliciter les militants pour avoir, pendant deux, jours, fermé environ 1400 postes de santé sur 1500 et paralysé 97 centres de santé sur 102 et 35 Établissements de santé sur les 40 que compte le pays », informent les responsables syndicaux.



Furieux contre l’État, And Gueusseum rend responsable le gouvernement de toutes les conséquences de sa radicalisation et « prend à témoin l’opinion publique nationale et internationale, pour avoir averti et donné assez de temps au temps, avant d’arriver à ce stade, comme si l’histoire devait bégayer avec le remake de la lutte de 2018, menée par l’Asas dans les mêmes circonstances ».