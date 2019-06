‘’Ar Li Nu Bokk’’: pourquoi Imam Kanté a quitté Le départ de l’imam Makhtar Kanté de la plateforme Ar Li Nu Bokk, en a surpris plus d’un. Dans sa livraison du jour, le quotidien "Les Echos" explique pourquoi l’imam quitté ce regroupement, très actif depuis l’éclatement du scandale de 10 milliards de dollars, révélé par la BBC, citant Aliou Sall dans cette affaire.

Selon le journal, quand la dernière manifestation de la plateforme a été interdite, vendredi, une réunion avait été organisée. L’imam Kanté avait pris la parole, mais plusieurs voix s'étaient élevées contre lui, plaidant pour le maintien de la manifestation, malgré l’interdiction. Le journal croit savoir, en effet, que l’imam n’a pas accepté d’avoir été, ainsi, mis en minorité.



En tout cas, selon un membre de la plateforme qui s’est confié au journal, « objectivement, rien n’explique qu’il quitte la plateforme comme ça ». Et de poursuivre, « c’est comme s’il voulait faire croire qu’il y a des problèmes, alors qu’il n’y en a pas ». En effet, souligne-t-il, « il pouvait sortir de la coordination et rester dans le combat ».



Rappelons que la plateforme a prévu d’organiser une nouvelle manifestation ce vendredi à Dakar.

