Arabie Saoudite : le Sénégal « dénonce et condamne » l'attaque d’un champ pétrolifère de Shaybah

Rédigé par leral.net le Mardi 20 Août 2019 à 18:01

Le Gouvernement de la République du Sénégal a fait part dimanche 18 juillet 2019 de son « indignation » suite à l'attaque par drone, perpétrée le 17 août 2019, contre le Royaume d'Arabie Saoudite.



Selon un communiqué du ministère des affaires étrangères et des sénégalais de l’extérieur, l’attaque a visé un champ pétrolifère de Shaybah, situé à l'Est du Royaume d'Arabie Saoudite et a provoqué un incendie dans une usine de gaz.



«Le Gouvernement de la République du Sénégal dénonce avec vigueur et condamne énergiquement cet acte terroriste », rapporte le communiqué.



Par ailleurs, le Gouvernement de la République du Sénégal ajoute le document « exprime sa solidarité et son soutien envers le Royaume d’Arabie Saoudite ».



