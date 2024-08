Arabie saoudite : Sadio Mané face à un inquiétant rendement à Al-Nassr

La phase d’adaptation est normalement terminée pour Sadio Mané… Et Pourtant. À peine arrivé dans le Championnat d’Arabie saoudite, l’attaquant sénégalais n’a pas connu d’énormes difficultés pour faire valoir ses qualités. Capitaine d’Al-Nassr dès son premier match de Saudi Pro League, il a empilé les buts sur les premières journées. Mais depuis quelques semaines, voire même mois, ses performances interrogent. Et ses statistiques lors de la défaite en finale de la Supercoupe face à Al-Hilal ce samedi n’ont pas été terribles.



Aligné sur le côté gauche de l’attaque d’Al-Nassr, Sadio Mané n’a pas tiré une seule fois au but. Mais ce qui est plus inquiétant, c’est que lorsque la formation de Luis Castro avait besoin d’accélération pour garder espoir dans une rencontre qui se dirigeait vers une lourde défaite (1-4), l’ancien joueur du Bayern Munich et de Liverpool s’est fait discret, sans doute beaucoup trop même. Il n’a pas tout le temps osé prendre ses propres initiatives (0 dribble tenté, 1 duel gagné contre 8), perdant souvent le ballon et étant souvent à la faute.



Mané sous pression ?



Cristiano Ronaldo s’est chargé d’inscrire l’unique but d’Al-Nassr. Comme la plupart de ses coéquipiers, en grande difficulté, Mané était en spectateur. Et ça, c’est la suite d’une tendance assez inquiétante pour le meilleur buteur de l’histoire de la sélection sénégalaise, qui, du haut de ses 32 ans, a déjà montré des signes de ralentissement ces derniers mois. Cela devient un problème pour une équipe d’Al-Nassr qui sombre sous la domination de son rival principal Al-Hilal. Et le revers en finale de Supercoupe n’a fait qu’accroître la pression.



Il n’est pas l’unique responsable, loin sans faut. Mais le deuxième du Ballon d’Or 2022, très critiqué par les supporters de son équipe, doit retrouver son niveau, faute de quoi Al-Nassr pourrait revivre une saison frustrante sous l’ombre d’Al-Hilal. Il faudra tout de même voir si Mané restera un joueur de cette équipe à la fin de ce mercato estival.



La presse saoudienne évoque un intérêt concret d’Al-Ittihad, et avec un possible licenciement de l’entraîneur Luis Castro, les dirigeants d’Al-Nassr pourraient envisager un départ du Sénégalais.