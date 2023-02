Arachide : La Sonacos de Ziguinchor n'a réceptionné que 4 000 tonnes

C'est la période des vaches maigres à la Sonacos de Ziguinchor. Au moment où la campagne de commercialisation de l'arachide bat son plein, l'usine peine à faire le plein. Depuis l’ouverture de la campagne, seules 4 000 tonnes ont été collectées. C'est en-deçà des attentes, a regretté le Directeur général de la Sonacos, Modou Diagne Fada, lors d'une visite ce samedi à Lyndiane, rapporte "L'As".



À l'en croire, les causes de cette situation sont multiples. Il s'agit entre autres, de la spéculation sur le marché, du stockage de l’arachide par certains opérateurs et de l'exportation. Et pourtant, selon M. Diagne, des efforts ont été faits par le gouvernement, en fixant à 300 FCfa le kilogramme à l'usine. Et la Sonacos est allée plus loin, en achetant à 450 FCfa le kilogramme. Les conséquences ne vont pas tarder.



Selon Modou Diagne Fada, la conséquence immédiate est relative à l'emploi, car l'usine sera obligée de se séparer de ses saisonniers. La santé financière de l’usine sera impactée. Toutefois, le Directeur général de la Sonacos rassure que l'usine n'a pas encore dit son dernier mot. D'après lui, la campagne sera clôturée à la fin au mois de mai et d'ici là, la situation pourrait changer, notamment du côté des grands stockeurs, qui, tôt ou tard, vont sortir leurs graines pour les vendre.