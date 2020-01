Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Arafat DJ: Sa mère Tina Glamour et sa veuve Carmen Sama font la paix Rédigé par leral.net le Vendredi 31 Janvier 2020 à 09:38 | | 0 commentaire(s)| Plusieurs semaines après l’inhumation de la superstar du couper décaler Arafat DJ, les tensions étaient bien vives entre Tina Glamour la mère du défunt chanteur et sa veuve Carman Sama.





Tina Glamour avait commencé à s’en prendre à sa belle-fille via les réseaux sociaux : « Demandez à la femme de mon fils pourquoi elle a condamné la maison de mon fils sans mon autorisation. Ça fait 10 fois que je l’appelle, elle ne décroche pas. Il faut respecter celui pour qui tu pèses en millions aujourd’hui. Tu as marié mon enfant. Tu dois me vénérer et laver mes habits», avait déclaré Tina Glamour.



Tina Glamour reprochait aussi à la veuve de son défunt fils de trop exposer sa petite fille sur les réseaux sociaux.



«Pour que Rafna fasse au moins trois jours dans ma main, c’est impossible. Tu exposes l’enfant sur les réseaux. Je ne vais pas discuter avec toi mais ne me manque pas de respect». Des propos auxquels Carmen Sama n’a jamais répondu.



Plusieurs mois après ce climat de tension, les deux femmes chères au fondateur de la Yôrôgang ont fumé le calumet de la paix. La preuve c’est qu’elles ont été aperçues main dans la main le samedi 25 janvier 2020 au Sofitel Hôtel Ivoire à l’occasion de la cérémonie de lancement de la ligne de vêtements pour enfants Rafna Houon. Une complicité était d’ailleurs visible entre les deux femmes.



Pour rehausser l’évènement, Tina Glamour est même montée sur la piste de défilé pour y exécuter quelques pas de danse, sous le regard jovial de Carmen. Un geste qui prouve qu’il n’y aurai plus d’histoire entre les deux dames.









