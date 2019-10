“Arafat est responsable de sa propre mort, Il a couché avec...”, Dixit Debordo Leekunfa

“Arafat est responsable de sa propre mort. Il a mis enfant des gens nus sur les réseaux sociaux. Il a couché avec femme des autres. C’est cette malédiction qui a tué Arafat”, a déclaré Deobordo Leekunfa, l’auteur de spécialité africaine.



“Vous dites qu’Ariel est un Judas ; ça veut dire qu’il y a un Jésus. Les chinois, dites-moi : qui est Jésus ? Ne venez pas me dire que c’est Arafat qui est Jésus. Vous faites comme si, c’est le pape [DJ Arafat] qui est mort ou bien c’est quoi. La mort là, ça appartient à tout le monde”, a-t-il lancé, rappelant aux internautes de ne pas oublier.



DJ Arafat “a attiré la malédiction sur lui et vous les chinois vous l’avez soutenu. Il a fait plein de bêtises et vous l’avez encouragé. C’est vous qui avez tué Arafat (…) Vous avez rempli le stade pendant ses funérailles juste pour voir si c’est vraiment lui qui est mort. Vous êtes les vrais sorciers d’Arafat. Vous êtes allés même déterrer son corps” a t-il poursuivi avec un air très remonté contre les fans de la star du Coupé.