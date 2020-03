Aramine Mbacké libre demain !

Arrêté le 7 février dernier par la Section de Recherches de Dakar puis «déposé » à la prison de Rebeuss, l’homme d’affaires Aramine Mbacké va recouvrer la liberté demain. Selon les informations de « Libération online » , il est convoqué ce vendredi, à 10 heures, dans le bureau du juge de l’exécution des peines pour le paiement des 175 millions de Fcfa dus à la commerçante Oumy Thiam qui le poursuivait pour abus de confiance et escroquerie.



Les deux parties se sont déjà accordées et le passage devant le juge, en présence de leurs conseils, n’est qu’une formalité pour faire lever le mandat de dépôt. Pour rappel, aprés avoir eu raison sur Aramine Mbacké devant toutes les juridictions, Oumy Thiam avait décidé de faire appliquer la contrainte par corps au maximum. En clair, tant qu’Aramine Mbacké ne payait pas, il resterait en prison.

