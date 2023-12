Arbre de noël: Halte à l’inégalité en milieu scolaire !

Dans certaines écoles du cycle maternel et de l’élémentaire, le nouveau mode d’organisation des arbres de noël est entrain de favoriser les inégalités sociales. Autrement dit, demander aux parents d’emmener le cadeau de leurs enfants ou de faire le choix de leur cadeau auprès de la direction de l’école en fonction de leur budget. Face à cette double proposition, il y a de richissimes parents adeptes du « m’as-tu-vu » qui étalent leur fortune en milieu scolaire en offrant des vélos de luxe, des motos et des autos de grosses cylindrées à leurs enfants. Des cadeaux extravagants que même les chauffeurs ont du mal à acheminer vers l’école, constate LeTémoin.



Les années précédentes, la cérémonie d’arbre de Noël a connu un fiasco total dans cette école sise Sacré-Cœur où des enfants aux parents démunis se sont rebellés contre le « père Noël » qui leur avait remis des cadeaux de Pacotille. Il fallait voir comment ces pauvres mômes se mettaient à pleurer à chaudes larmes jusqu’à jeter leurs jouets-camelote dans la cour de l’école ! Ce, contrairement aux autres enfants nantis tout heureux ou impressionnés sur leur vélos, motos ou autos, souligne le journal.



En cette période d’arbre de Noël, « Le Témoin » souhaiterait que le ministre de l’Education nationale ou celui de la Petite Enfance invite certains directeurs d’écoles à plus de responsabilités en organisant ces fêtes pour qu’elles ne fassent pas trop les inégalités sociales de leurs élèves !